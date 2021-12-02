Фред рассказал о главной сложности после перехода из Шахтера в МЮ

Бразилец не привык играть в рождественский период

  • 02.12.2021 11:01
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Фред рассказал о главной сложности после перехода из Шахтера в МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который перебрался в Англию из «Шахтера», рассказал о ключевой сложности, с которой ему пришлось столкнуться на Туманном Альбионе после выступлений в Украине.

«Зимний график в Англии безжалостен. Поначалу это было для меня очень сложно, потому что в конце года у нас в «Шахтере» были каникулы, и я мог провести Рождество со своей семьей в Бразилии, что было действительно важно. Мой первый сезон в Англии был достаточно сложным. Приехала моя семья, и мне удалось с ними побыть на Рождество, хотя атмосферы праздника не было».

«Но я думаю, что это часть футбола для тех из нас, кто стремится к вершине. Я уже в отличном клубе и являюсь частью отличной команды, поэтому меня не волнует, означает ли это, что мне придется отпраздновать очередное Рождество на футбольном поле при морозе», - сказал Фред.

В нынешнем сезоне Фред провел 10 матчей в АПЛ, в которых отличился 1 забитым мячом.

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