Игроки основы МЮ, которые оказались под ударом после ухода Сульшера

Увольнение Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера Манчестер Юнайтед не стало неожиданностью для поклонников английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» крайне неудачно показывали себя в нынешнем сезоне под руководством норвежца, а потому, чтобы не провалиться полностью, руководство клуба решило попробовать встряхнуть коллектив за счет смены наставника. Иногда такие меры действительно приносят результат, но метод далеко не на 100% рабочий.

Что точно изменится в Манчестер Юнайтед в ближайшее время, так это время на поле, которое получают отдельные исполнители. Сульшер смотрел на состав команды под своим углом и со своим пониманием футбола, а нынешний временный коуч команды Майкл Каррик, равно как и потенциально новый главный тренер коллектива будут делать это иначе.

Кто же из футболистов основы Манчестер Юнайтед оказался под ударом после ухода Сульшера, и кому предстоит буквально «выпрыгивать из штанов», чтобы сохранить позиции на Олд Траффорд? Прямо об этом сейчас и определим…

Неманья МАТИЧ

33-летний сербский опорный полузащитник в последние годы был важной опцией для Уле-Гуннара Сульшера. За счет Матича норвежский тренер вносил коррективы в игру команды, выпуская цепкого балканца в тот момент, когда нужно было действовать максимально прагматично и без особого риска.

Однако есть высокая вероятность того, что новому тренеру Манчестер Юнайтед Матич окажется не нужен. Все потому, что строить команду вокруг ветерана, не имеющего звездного статуса, как у Криштиану Роналду, никто не будет, так как это попросту бесперспективно, да и в январе у клуба все еще будет небольшой шанс сколько-нибудь заработать на уходе Неманьи. Контракт серба с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года, а потому наступают последние месяцы, когда за хавбека можно попытаться выручить относительно солидные средства – конечно, не 45 миллионов евро, которые были затрачены Юнайтед летом 2017-го на покупку Матича у Челси, но все же.

Интересно, что при Сульшере Матич отыграл ровно 100 матчей в своей карьере на официальном уровне. Более значимым менеджером в карьере Неманьи является лишь Жозе Моуринью, под началом которого серб отыграл в 159 поединках. Но дальше, вероятно, Матичу придется начинать все сначала, и в другом месте.

ФРЕД

Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Игру бразильца Фреда, купленного Манчестер Юнайтед у Шахтера летом 2018 года за 59 миллионов евро, не критиковал, пожалуй, разве что ленивый. На Олд Траффорд хавбек действительно порой показывает абсолютно провальный уровень футбола, хотя в сборной Бразилии Тите и болельщики «селесао» не могут нарадоваться его работоспособностью и самоотдачей.

Доходит до того, что при каждой очередной неудаче Манчестер Юнайтед фанаты команды, не мудрствуя лукаво, просто по привычке начинают критиковать Фреда: то он пас вовремя не отдал, то в отборе сыграл недостаточно жестко, а то и вовсе потерял позицию. Да и в целом в центре поля у «красных дьяволов» куда привычнее наблюдать более физически крепкого исполнителя, вроде Роя Кина или Поля Погба, нежели Фред. Но Сульшер все-таки нередко отдавал предпочтение бразильцу, из-за чего тот в текущем розыгрыше АПЛ провел даже больше матчей, чем упоминаемый уже Погба.

Потенциальный приход на пост главного тренера Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино или Эрика тен Хага может положить конец карьере Фреда на Олд Траффорд. Наверняка эти специалисты пожелают видеть в центре поля команды футболиста с другими характеристиками, чем у бразильца, но большого количества денег на трансферы им выделено не будет. По этой причине Фреда, скорее всего, попытаются продать с целью увеличения бюджета на покупки. Кажется, что фанаты на Олд Траффорд слишком горевать по поводу такого решения не будут…

Виктор ЛИНДЕЛЕФ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

Линделеф, как и Фред, является весьма неоднозначной фигурой в составе нынешнего Манчестер Юнайтед. С одной стороны, сильные качества шведского защитника не вызывают никаких вопросов и сомнений, но с другой – слишком уж часто Виктор демонстрирует на поле не их, а свои слабости.

Летом 2017 года «красные дьяволы» потратили 35 миллионов евро на покупку у Бенфики Линделефа, и со временем на Олд Траффорд швед образовал основную пару центрбеков вместе с Гарри Магуайром. Однако нестабильная игра Линделефа, в совокупности с летним приездом в Манчестер Юнайтед Рафаэля Варана, грозят тем, что со шведом в один из моментов просто-напросто распрощаются.

Под руководством Сульшера Линделеф провел 129 матчей в карьере, и это максимальный показатель для игрока в профессиональной карьере для оценки работы с одним конкретным наставником. Сейчас норвежца на Олд Траффорд уже нет, а потому перспективы Линделефа выглядят весьма туманными. Существует очень высокая вероятность того, что новый коуч Манчестер Юнайтед, прежде всего, пожелает укрепить именно центр обороны команды, и пресловутым «третьим лишним» окажется именно Линделеф, на уходе которого манкунианцы могут попробовать еще и отбить определенную сумму денег, ведь контракт бека действует до лета 2024 года, а его оценочная стоимость равна 24 миллионам евро.

Антони МАРСЬЯЛЬ

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

В начале сентября 2015 года Манчестер Юнайтед взорвал трансферный рынок, выложив 60 миллионов евро за талантливого тинейджера из Монако Антони Марсьяля. На француза возлагались огромные надежды на Олд Траффорд, но спустя шесть лет можно смело говорить, что он едва ли оправдал и половину из них.

Лидером Манчестер Юнайтед Марсьяль так и не стал, несмотря на то, что и Жозе Моуринью, и сменивший его Уле-Гуннар Сульшер давали французу регулярные возможности проявить себя. В конечном итоге, под руководством норвежца Марсьяль в АПЛ-2019/20 даже наколотил 17 мячей в ворота соперников, но развить успех в дальнейшем так и не сумел – в сезоне-2020/21 в английской лиге на счету Антони оказалось лишь 4 забитых мяча.

Болельщики Юнайтед также все чаще критикуют Марсьяля, а потому новый коуч команды рискует быть полностью понятым, если решится на продажу француза. Единственное условие для клуба – выручить максимально возможную сумму, чтобы реинвестировать ее в дальнейшее усиление состава. В сентябре, в частности, поговаривали об интересе к Марсьялю со стороны Барселоны, но вряд ли каталонцы в своем нынешнем экономическом положении будут готовы заплатить за француза слишком много. Скорее всего, 35 миллионов евро, в которые Антони нынче оценивает портал Transfermarkt, и являются потолком, на который может ориентироваться МЮ при стремлении продать форварда.

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Аарон ВАН-БИССАКА

Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

Английский правый защитник с конголезскими корнями Аарон Ван-Биссака выступает на Олд Траффорд с лета 2019 года. За него Манчестер Юнайтед заплатил Кристал Пэлас 55 миллионов евро – весьма и весьма пристойную сумму, если трезво оценивать способности и талант этого исполнителя.

Уле-Гуннар Сульшер, кажется, особенно ценил Ван-Биссаку за его оборонительные способности, словно забывая, что Манчестер Юнайтед – это команда с традиционно сильными флангами атаки. Но при Аароне «красные дьяволы» в последнем компоненте существенно подрастеряли. В частности, в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ван-Биссака не отличился ни одним результативным действием, хотя провел на поле уже 13 поединков.

С учетом этого, риск того, что Ван-Биссака окажется невостребованным на Олд Траффорд при новом наставнике Манчестер Юнайтед достаточно высок, особенно, если такой коуч сразу же будет иметь на примете более интересного для себя кандидата на рынке на эту позицию. Держаться всеми силами за 24-летнего футболиста, который по-прежнему не может дебютировать в составе национальной сборной Англии, проигрывая конкуренцию, вряд ли станет и руководство Манчестер Юнайтед. Особенно, если на рынке у «красных дьяволов» будет предложение, которое позволит вернуть инвестированные в покупку Аарона средства.

Текст: meta.ua/sport/