Дмитрий ЕСИН: «Металлист может стать сенсацией Кубка Украины»

Бывший футболист «Ворсклы» – об интригах текущего розыгрыша турнира

  • 02.12.2021 10:59
  • 677 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий ЕСИН: «Металлист может стать сенсацией Кубка Украины»
© ФК Металлист

Обладатель Кубка Украины-2009 Дмитрий Есин считает, что интрига в нынешнем розыгрыше обещает быть захватывающей.
 
— Дмитрий, последний матч 1/8 финала Кубка Украины завершился логично?
— В принципе, да, хотя ЛНЗ продемонстрировал достойный футбол на фоне третьей команды Премьер-лиги. Подопечные Юрия Бакалова старались комбинировать, а не действовали просто на отбой. А при счете 0:1 у них был убойный момент. Неизвестно, как бы пошла игра дальше, реализуй черкащане этот шанс. К тому же, в одном из эпизодов был спорный момент. Как мне кажется, арбитр мог указать на точку, когда Билл ударил по ноге Насонова… Хотя, опять же, днепряне были сильнее и заслуженно победили.
 
— Могло ли быть по-другому, если бы команды сыграли в Черкассах?
— Могло. Все-таки родные стены помогают, плюс болельщики бы пришли на команду Премьер-лиги. По крайней мере, Днепру-1 было бы намного сложнее преодолеть этот барьер.
 
— Несмотря на то, что Днепр-1, можно сказать, выступал экспериментальным составом, команда выглядела уверенно. Это ли главный претендент на бронзу в чемпионате?
— Думаю, да. По крайней мере, пока. Матч против Ворсклы показал, что днепряне, не в обиду полтавчанам, превзошли своего соперника. И здесь дело даже не в крупном счете, а в игре, которую продемонстрировали подопечные Игора Йовичевича.   
 
— Среди четвертьфиналистов только Металлист представляет низший дивизион…
— Тем не менее, харьковчане могут стать сенсацией нынешнего турнира. Металлист по подбору исполнителей уже сейчас не уступает многим командам УПЛ. Несмотря на то, что в Первой лиге пройдено чуть больше половины дистанции, харьковчане уже одной ногой в высшем дивизионе.  
 
— Учитывая состав участников 1/4 финала (Динамо, Шахтер, Днепр-1, Заря, Ворскла, Александрия, Львов, Металлист), весной нас ждут захватывающие баталии?
— Безусловно. Так сложилось, что в эту стадию соревнований пробились практически все лучшие на данный момент команды Премьер-лиги, уверен, что интрига будет еще та. Видно, что к нынешнему розыгрышу сильнейшие клубы отнеслись со всей серьезностью.  

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 02.12.2021 11:07
    -1
    Забадали уже эти договорняки, переносы, фармы... Всюду гибридный фейк! Не футбол, а гопак на сале!
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