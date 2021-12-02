Дмитрий ЕСИН: «Металлист может стать сенсацией Кубка Украины»

Обладатель Кубка Украины-2009 Дмитрий Есин считает, что интрига в нынешнем розыгрыше обещает быть захватывающей.



— Дмитрий, последний матч 1/8 финала Кубка Украины завершился логично?

— В принципе, да, хотя ЛНЗ продемонстрировал достойный футбол на фоне третьей команды Премьер-лиги. Подопечные Юрия Бакалова старались комбинировать, а не действовали просто на отбой. А при счете 0:1 у них был убойный момент. Неизвестно, как бы пошла игра дальше, реализуй черкащане этот шанс. К тому же, в одном из эпизодов был спорный момент. Как мне кажется, арбитр мог указать на точку, когда Билл ударил по ноге Насонова… Хотя, опять же, днепряне были сильнее и заслуженно победили.



— Могло ли быть по-другому, если бы команды сыграли в Черкассах?

— Могло. Все-таки родные стены помогают, плюс болельщики бы пришли на команду Премьер-лиги. По крайней мере, Днепру-1 было бы намного сложнее преодолеть этот барьер.



— Несмотря на то, что Днепр-1, можно сказать, выступал экспериментальным составом, команда выглядела уверенно. Это ли главный претендент на бронзу в чемпионате?

— Думаю, да. По крайней мере, пока. Матч против Ворсклы показал, что днепряне, не в обиду полтавчанам, превзошли своего соперника. И здесь дело даже не в крупном счете, а в игре, которую продемонстрировали подопечные Игора Йовичевича.



— Среди четвертьфиналистов только Металлист представляет низший дивизион…

— Тем не менее, харьковчане могут стать сенсацией нынешнего турнира. Металлист по подбору исполнителей уже сейчас не уступает многим командам УПЛ. Несмотря на то, что в Первой лиге пройдено чуть больше половины дистанции, харьковчане уже одной ногой в высшем дивизионе.



— Учитывая состав участников 1/4 финала (Динамо, Шахтер, Днепр-1, Заря, Ворскла, Александрия, Львов, Металлист), весной нас ждут захватывающие баталии?

— Безусловно. Так сложилось, что в эту стадию соревнований пробились практически все лучшие на данный момент команды Премьер-лиги, уверен, что интрига будет еще та. Видно, что к нынешнему розыгрышу сильнейшие клубы отнеслись со всей серьезностью.