Президент ПФЛ: «Смогли почти полностью закончить осеннюю часть чемпионата»

Президент ПФЛ Александр Каденко подвел итоги половины сезона в Первой лиге Украины.
«Наши достижения заключаются в том, что, несмотря на карантинные ограничения, мы смогли пройти этот период и почти полностью закончить летне-осеннюю часть чемпионата. Хочу поблагодарить всех президентов клубов и всех участников за то, что они четко придерживаются необходимых требований и норм, и нам удается проводить соревнования», - сказал Каденко.
Отметим, что в Первой лиге на зимнюю паузу лидером ушел харьковский «Металлист», опережающий ближайшего преследователя на 11 баллов.
Источник — Футбол 1/2/3
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