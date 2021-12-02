Президент ПФЛ: «Смогли почти полностью закончить осеннюю часть чемпионата»

Александр Каденко подытожил половину сезона в Первой лиге Украины

  • 02.12.2021 10:37
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Президент ПФЛ: «Смогли почти полностью закончить осеннюю часть чемпионата»
© ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко подвел итоги половины сезона в Первой лиге Украины.

«Наши достижения заключаются в том, что, несмотря на карантинные ограничения, мы смогли пройти этот период и почти полностью закончить летне-осеннюю часть чемпионата. Хочу поблагодарить всех президентов клубов и всех участников за то, что они четко придерживаются необходимых требований и норм, и нам удается проводить соревнования», - сказал Каденко.

Отметим, что в Первой лиге на зимнюю паузу лидером ушел харьковский «Металлист», опережающий ближайшего преследователя на 11 баллов.

Источник — Футбол 1/2/3

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