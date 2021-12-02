Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored за матч с Астон Виллой

Александр провел полный матч, его команда победила

  • 02.12.2021 10:37
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Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored за матч с Астон Виллой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1. Украинский игрок «горожан» Александр Зинченко провел на поле всю игру.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу среднюю оценку (7.08). Лучшим игроком матча стал Габриэл Жезус (8.24).
 
Всего Зинченко выполнил 82 передачи с точностью 95%, одна из них была ключевой. Александр дважды бил по воротам, трижды отбирал мяч у соперников и один раз успешно пошел в дриблинг.

Источник — WhoScored.com

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