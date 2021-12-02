МАРЧЕНКО: «Еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался с командой»

Украинский теннисист – о причинах поражения в матче с Норвегией

  • 02.12.2021 10:25
  • 109 просмотров
  • 0 комментариев
МАРЧЕНКО: «Еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался с командой»
© Sport.ua. Илья Марченко

Первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал, почему провалил ключевой матч противостояния с Норвегией в рамках встречи Кубка Дэвиса.
 
— Илья, как оценишь матч Кубка Дэвиса против сборной Норвегии в целом для сборной Украины и лично для себя? Что не хватило в поединке с Дурасовичем?
— Я говорил об этом на послематчевой пресс-конференции. Похоже, я просто не справился психологически. Подготовка была не лучшая из-за травмы, но на тренировках в Осло я чувствовал себя хорошо. Тот факт, что я знал, что Стаховский в случае проигрыша закончит свои выступления за сборную, добавил мне давления. Это был один из худших моих матчей в сезоне. И, как Сергей сказал, худший матч за сборную за всю историю. Ничего не поделаешь. Это спорт, такое бывает. Дурасович же, напротив, провел отличный матч. Мы в очередной раз не смогли добраться до нашей заветной мечты. А без таких игроков как Саша Долгополов и Сергей Стаховский это будет сделать вдвойне тяжелее.
 
— Сергей Стаховский объявил о том, что он завершает карьеру в сборной Украины. Что думаешь по этому поводу? Что выделишь самое интересное и яркое за время совместных игр со Стаховским за сборную Украины?
— Из всей команды я с Серегой провел больше всего времени на корте. За все время, что я играл за сборную, только раз его не было. Это огромная потеря. Он был настоящим лидером все это время и на корте, и вне его. У меня не всегда получалось его поддерживать, и были матчи, когда Стах буквально в одиночку тащил сборную. Я еле сдерживал слезы, когда он прощался с командой на последнем ужине. Для меня матчи Кубка Дэвиса всегда вызывали очень положительные эмоции независимо от результата. После его ухода уже все будет по-другому. Очень грустно. Надеюсь, он когда-нибудь вернется в роли капитана. Но вряд ли, конечно, я к тому времени буду еще выступать за сборную. Большущее спасибо Сереге, что он все это время был с нами.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности