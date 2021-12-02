МАРЧЕНКО: «Еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался с командой»

Первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал, почему провалил ключевой матч противостояния с Норвегией в рамках встречи Кубка Дэвиса.



— Илья, как оценишь матч Кубка Дэвиса против сборной Норвегии в целом для сборной Украины и лично для себя? Что не хватило в поединке с Дурасовичем?

— Я говорил об этом на послематчевой пресс-конференции. Похоже, я просто не справился психологически. Подготовка была не лучшая из-за травмы, но на тренировках в Осло я чувствовал себя хорошо. Тот факт, что я знал, что Стаховский в случае проигрыша закончит свои выступления за сборную, добавил мне давления. Это был один из худших моих матчей в сезоне. И, как Сергей сказал, худший матч за сборную за всю историю. Ничего не поделаешь. Это спорт, такое бывает. Дурасович же, напротив, провел отличный матч. Мы в очередной раз не смогли добраться до нашей заветной мечты. А без таких игроков как Саша Долгополов и Сергей Стаховский это будет сделать вдвойне тяжелее.



— Сергей Стаховский объявил о том, что он завершает карьеру в сборной Украины. Что думаешь по этому поводу? Что выделишь самое интересное и яркое за время совместных игр со Стаховским за сборную Украины?

— Из всей команды я с Серегой провел больше всего времени на корте. За все время, что я играл за сборную, только раз его не было. Это огромная потеря. Он был настоящим лидером все это время и на корте, и вне его. У меня не всегда получалось его поддерживать, и были матчи, когда Стах буквально в одиночку тащил сборную. Я еле сдерживал слезы, когда он прощался с командой на последнем ужине. Для меня матчи Кубка Дэвиса всегда вызывали очень положительные эмоции независимо от результата. После его ухода уже все будет по-другому. Очень грустно. Надеюсь, он когда-нибудь вернется в роли капитана. Но вряд ли, конечно, я к тому времени буду еще выступать за сборную. Большущее спасибо Сереге, что он все это время был с нами.