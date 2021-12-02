Тренер ЛНЗ: «Днепр-1 – команда другого уровня, но мы выглядели достойно»

Слова Юрия Бакалова после матча 1/8 Кубка Украины

  • 02.12.2021 08:46
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Тренер ЛНЗ: «Днепр-1 – команда другого уровня, но мы выглядели достойно»
© ФК ЛНЗ. Юрий Бакалов

Главный тренер ЛНЗ Юрий Бакалов прокомментировал поражение своей команды от «Днепра-1» (0:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

«Впечатления от игры у меня самые положительные. Мы знали, куда едем и против кого будем играть. Каких-то больших иллюзий мы, наверное, не имели. Хотелось хорошо сыграть, но я считаю, что мы так и сыграли на фоне такой классной команды. «Днепр-1» занимает третье место в УПЛ не просто так. Мы не закрывались, не отбивались, а пытались играть в свой футбол. Естественно, что-то не получалось, но это, наверное, не наша вина, а уровень «Днепра-1», который нам не давал это сделать. Хотя что-то мы все-таки создавали и пытались играть в свой футбол. Нужно понимать, что уровень Премьер-лиги есть уровень Премьер-лиги. Это немного другая скорость, и я говорю не о скорости бега, а о скорости мышления, работы с мячом и так далее. 

Я поблагодарил ребят не только за эту игру, но и за весь этот год. Может быть, при каких-то обстоятельствах можно было сыграть и лучше, но я считаю, что на фоне «Днепра-1» мы выглядели достойно и не потеряли свое лицо», - сказал Бакалов.

Источник — Футбол 1/2/3

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