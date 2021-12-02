Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «ЛНЗ показал интересный футбол и создал нам трудности»

Наставник «Днепра-1» – о выходе в четвертьфинал Кубка Украины

  • 02.12.2021 07:37
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «ЛНЗ показал интересный футбол и создал нам трудности»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды над ЛНЗ (2:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

«Конечно, легких побед не бывает, и сегодняшняя игра это показала. Мы уважаем соперника, готовились к очень серьезному бою и проявили уважение. Так все и получилось, потому что с их стороны был интересный футбол. Я видел команду, которая имеет хорошую перспективу и, возможно, не соответствует статусу второй лиги, где она сейчас находится. Для меня это команда уровня Первой лиги с хорошей перспективой, идеей, хорошим тренером, который знает, чего хочет.

Они создали нам трудности в комбинаторике, яркой доминации не было. Но мы все равно доминировали и все время знали, что происходит на поле. Мы контролировали игру, забили голы, могли забить еще несколько, чтобы победить более выразительно и спокойно. Но мы все равно выполнили цель попасть в четвертьфинал и ждем жеребьевки в пятницу. Нет маленьких побед. Каждый матч для нас очень важен, и эту игру мы восприняли так же. Победа направляет нас на позитив, с которым мы сейчас едем в Одессу. Наша задача и цель – набрать максимум оставшихся очков. Мы мечтаем закончить этот сезон с максимумом очков», - сказал Йовичевич.

Источник — Футбол 1/2/3

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