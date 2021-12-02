Александр ПИХАЛЕНОК: «Тренер не даст нам надеть корону»

Игрок «Днепра-1» рассказал о победе над ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины (2:0)

  • 02.12.2021 04:16
  • 102 просмотра
  • 0 комментариев
Александр ПИХАЛЕНОК: «Тренер не даст нам надеть корону»
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Автор победного гола в кубковом матче против «ЛНЗ» (2:0) полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от игры.

— Показалось, что команда довольно легко обыграла соперника в матче. Так и было?
— «ЛНЗ» — неплохая команда. У них даже при счете 1:0 был хороший момент, когда они вполне могли забить, и, если бы это произошло, нам пришлось бы понервничать. Но хорошо, что мы сумели забить второй гол, после чего уже все вопросы были сняты.

— Твой гол запомнился многим. Часто приходилось забивать такие голы после сольных проходов?
— На самом деле, нет. Хорошо, что получился такой эпизод, когда решил взять на себя игру и в конце пробить, хороший момент получился. Главное, что победили и идем дальше.

— Сегодня Игорь Йовичевич дал возможность проявить себя тем футболистам, у которых немного игрового времени.
— Мы — одна команда и семья, у нас нет такого — основной состав, второй состав. Да, некоторые футболисты имеют меньше игровой практики, но сегодня они «нагрузились», и теперь мы в хорошем тонусе готовимся к двум следующим матчам.

— Что касается следующих матчей, болельщики переживают, чтобы в этих поединках у «Днепра-1» не было недооценки соперников из нижней части турнирной таблицы, ведь после победы над «Ворсклой», возможно, игроки «Днепра-1» уже натянули на себя корону?
— Следующий матч будет с «Черноморцем», где много воспитанников «Динамо», поэтому считаю, что эта игра будет очень непростой. Ну, а что касается короны, то Мистер нам точно не даст ее натянуть (улыбается).

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности