Александр ПИХАЛЕНОК: «Тренер не даст нам надеть корону»

Автор победного гола в кубковом матче против «ЛНЗ» (2:0) полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от игры.

— Показалось, что команда довольно легко обыграла соперника в матче. Так и было?

— «ЛНЗ» — неплохая команда. У них даже при счете 1:0 был хороший момент, когда они вполне могли забить, и, если бы это произошло, нам пришлось бы понервничать. Но хорошо, что мы сумели забить второй гол, после чего уже все вопросы были сняты.

— Твой гол запомнился многим. Часто приходилось забивать такие голы после сольных проходов?

— На самом деле, нет. Хорошо, что получился такой эпизод, когда решил взять на себя игру и в конце пробить, хороший момент получился. Главное, что победили и идем дальше.

— Сегодня Игорь Йовичевич дал возможность проявить себя тем футболистам, у которых немного игрового времени.

— Мы — одна команда и семья, у нас нет такого — основной состав, второй состав. Да, некоторые футболисты имеют меньше игровой практики, но сегодня они «нагрузились», и теперь мы в хорошем тонусе готовимся к двум следующим матчам.

— Что касается следующих матчей, болельщики переживают, чтобы в этих поединках у «Днепра-1» не было недооценки соперников из нижней части турнирной таблицы, ведь после победы над «Ворсклой», возможно, игроки «Днепра-1» уже натянули на себя корону?

— Следующий матч будет с «Черноморцем», где много воспитанников «Динамо», поэтому считаю, что эта игра будет очень непростой. Ну, а что касается короны, то Мистер нам точно не даст ее натянуть (улыбается).