ПАЛКИН: «Рассказывали друг другу анекдоты. Президенты хорошо сошлись»

Генеральный директор «Шахтера» подвел итоги встречи Рината Ахметова с Александером Чеферином

  • 02.12.2021 03:30
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ПАЛКИН: «Рассказывали друг другу анекдоты. Президенты хорошо сошлись»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин – о встрече Александера Чеферина и Рината Ахметова в Ньоне.

– Президент УЕФА вручил специальную награду президенту «Шахтера». Насколько это значимое событие для клуба?

– Я считаю, произошло историческое событие, потому что, насколько мне известно, в современной истории УЕФА ни одному из президентов клуба не вручали такие награды. Потому это особенный день для нашего клуба, для президента нашего клуба, для сотрудников, а самое главное – для болельщиков. Те усилия, которые президент прилагал для развития нашего клуба, душу и сердце, которые он вкладывал, сегодня были по достоинству оценены УЕФА – высшим европейским футбольным органом. Для нас это, повторюсь, важное, серьезное, историческое событие.

– Как в целом прошла встреча? Мы слышали, что на обеде была хорошая, дружеская атмосфера. О чем говорили? Какими историями делились?
– В самом деле обстановка была очень доброжелательная и веселая. Даже пару анекдотов рассказали друг другу. Президент УЕФА и президент нашего клуба, скажем так, очень хорошо сошлись. Это два открытых человека, которые всегда за правду, всегда за открытость и честность. Когда у обоих людей такие принципы жизни, я вас уверяю, они друг друга понимают с полуслова. Обстановка была очень открытой и теплой.

– Сегодня, когда смотрели в офисе УЕФА кубки, вы пошутили, что это наше будущее. Ощутив их вживую, это еще больше мотивирует добиться цели?
– Мне кажется, даже когда ты физически не видишь этот кубок, ты все равно мотивирован дойти как можно дальше. Если вспомнить, когда много-много лет назад президент сказал, что мы хотим выиграть чемпионат, все смеялись и никто не верил, а сегодня у нас очень много чемпионств. Такая же ситуация, надеюсь, произойдет с кубком Лиги чемпионов. Это наша очень амбициозная цель, к которой надо стремиться, которая требует очень много усилий и очень много вложений. Будем к ней идти. Хотелось бы раньше, но мы до нее дойдем.

– Также здесь есть футболка «Шахтера» – форма 2009 года, когда завоевали Кубок УЕФА. Была ли ностальгия? Вспомнили с Дарио Срной те времена, тот год?
– Мы сегодня и на обеде вспоминали 2009 год. Для нашего клуба это историческое событие. Каждый, кто как-либо был причастен к этому событию, включая всех болельщиков, я думаю, запомнит этот день на всю жизнь.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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