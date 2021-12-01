Ахметов получил награду от президента УЕФА

Президент «Шахтера» встретился с Александером Чефериным

  • 01.12.2021 17:09
  • 966 просмотров
  • 5 комментариев
Ахметов получил награду от президента УЕФА
© ФК Шахтер. Ринат Ахметов и Александер Чеферин

Сегодня, 1 декабря президент «Шахтера» Ринат Ахметов посетил штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне. Там он встретился с президентом УЕФА Александером Чефериным.

Ахметов был награжден наградой UEFA Football Leadership Award, которая приурочена с 85-летию «Шахтера» и 25-летию президентства Ахметова в клубе:

«Список завоеванных донецким «Шахтером» трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.12.2021 17:19
    +2
    Вручите ему повестку в суд лучше
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 01.12.2021 17:10
    +1
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 01.12.2021 17:29
    0
    Алексей Голяченко, 01.12.2021 17:19
    Вручите ему повестку в суд лучше
    Толку?
    Ссылка
    Don Sergio
    online
    Don Sergio, 01.12.2021 17:19
    0
    Так вот зачем он сначала во францию летал и лишь потом оттуда полетел в Вильнюс к своим пешкам на день рождение савика шустрого
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    Frankov11
    Frankov11, 01.12.2021 17:12
    0
    Петуханя ты где?
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