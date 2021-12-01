Ахметов получил награду от президента УЕФА

Сегодня, 1 декабря президент «Шахтера» Ринат Ахметов посетил штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне. Там он встретился с президентом УЕФА Александером Чефериным.

Ахметов был награжден наградой UEFA Football Leadership Award, которая приурочена с 85-летию «Шахтера» и 25-летию президентства Ахметова в клубе:

«Список завоеванных донецким «Шахтером» трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства».