Сергей ЛОГИНОВ: «У Днепра-1 не было права на ошибку»

Футболист днепровского клуба прокомментировал победу над ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины (2:0)

  • 02.12.2021 02:36
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Сергей ЛОГИНОВ: «У Днепра-1 не было права на ошибку»
© СК Днепр-1. Сергей Логинов

Капитан СК «Днепр-1» Сергей Логинов поделился впечатлениями о поединке 1/8 финала Кубка Украины против черкасского «ЛНЗ» (2:0).

— Со стороны показалось, что команда одержала спокойную победу. Так ли было на поле?
— Возможно, с трибуны и казалось, что игра не была для нас сложной, но Кубок есть Кубок — здесь все решается в одном матче, и у нас не было права на ошибку. Соглашаюсь, что игра была под нашим контролем, поэтому мы заслуженно прошли дальше.

— Многие болельщики после громкой победы над «Ворсклой» опасаются, что в последних матчах команда может недооценить менее серьезных соперников.
— Ни в коем случае, потому что победа над «Ворсклой» — это только один из шагов к нашей цели. Тогда мы победили и уже тот матч забыли. У нас есть определенные задачи, и мы шагаем от матча к матчу. Конечно, на следующую игру мы настраиваемся только на победу.

— Сегодня на поле в большинстве своем вышли те, кто имеет не так много игрового времени в последних матчах. Насколько этот состав был сыгран?
— У нас команда с серьезными задачами. У нас есть цели и в чемпионате, и в Кубке Украины. Не важно, кто именно выходит на поле, а мы сами должны относиться к своему делу профессионально и постоянно доказывать свой уровень и квалификацию на поле.

Источник — СК Днепр-1

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