Игорь КОГУТ: «Забитый гол придаст мне уверенности»

Футболист «Днепра-1» рассказал о победе над ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины (2:0)

  • 02.12.2021 01:20
  • 71 просмотр
  • 0 комментариев
Игорь КОГУТ: «Забитый гол придаст мне уверенности»
© СК Днепр-1. Игорь Когут

Полузащитник СК «Днепр-1» Игорь Когут прокомментировал итоги победы над ЛНЗ (2:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

- Игорь, с победой. Ты сегодня вышел и забил. Какие впечатления от матча, тем более что на поле было немало друзей?
- Спасибо за приветствие. Для нас это важная победа, потому что мы прошли дальше в четвертьфинал Кубка Украины. Это было важно для всей команды. Ну а для меня лично забитый гол, надеюсь, придаст уверенность, поскольку сейчас именно уверенности мне и не хватает в своих действиях. К сожалению, потерял игровой тонус, и сейчас в целом у меня не лучший период в карьере. Надеюсь, что этот гол даст мне импульс, и в дальнейшем меня, как говорится, прорвет.

- Конечно, у каждого футболиста могут быть такие этапы в карьере. Как ты вообще относишься к критике в свой адрес?
- Самый главный критик моей игры — это я сам. Но если другие критикуют, значит, есть за что. Однако, повторюсь, что, в первую очередь, я — главный критик самого себя. Плюс мой отец всегда все скажет по делу. А также тренерский штаб с руководством клуба — вот к кому, в первую очередь, нужно прислушиваться.

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности