Финал Кубка Дэвиса. Известна первая полуфинальная пара

Состоялся третий четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.
Команда Сербии в Мадриде одолела соперников из Казахстана.
Первое очко в невероятной битве завоевал Михаил Кукушкин, но Новак Джокович сравнял счет, также сербы победили в паре. Отметим, что в парной комбинации за Казахстан выступал экс-украинец Александр Недовесов.
В полуфинале Сербия сразится с Хорватией третьего декабря в том же Мадриде.
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Миомир Кецманович (Сербия) – 7:6(5), 4:6, 7:6(11)
Новак Джокович (Сербия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4
Никола Качич (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) – Андрей Голубев (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан) – 6:2, 2:6, 6:3
Сербия – Казахстан – 2:1
🇷🇸 IDEMO 🇷🇸— Davis Cup (@DavisCup) December 1, 2021
Serbia clinches a fifth Davis Cup semi-final, finishing off Kazakhstan 6-2, 2-6, 6-3.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ZzcmuHI1pL
Источник — Sport.ua
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