Финал Кубка Дэвиса. Известна первая полуфинальная пара

Хорватия узнала соперника за путевку в финал

  • 02.12.2021 00:46
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Финал Кубка Дэвиса. Известна первая полуфинальная пара
© Davis Cup. Новак Джокович

Состоялся третий четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. 
 
Команда Сербии в Мадриде одолела соперников из Казахстана.
 
Первое очко в невероятной битве завоевал Михаил Кукушкин, но Новак Джокович сравнял счет, также сербы победили в паре. Отметим, что в парной комбинации за Казахстан выступал экс-украинец Александр Недовесов.
 
В полуфинале Сербия сразится с Хорватией третьего декабря в том же Мадриде.
 
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
 
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Миомир Кецманович (Сербия) – 7:6(5), 4:6, 7:6(11)
Новак Джокович (Сербия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4
Никола Качич (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) – Андрей Голубев (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан) – 6:2, 2:6, 6:3

Сербия – Казахстан – 2:1

Источник — Sport.ua

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