Финал Кубка Дэвиса. Известна первая полуфинальная пара

Состоялся третий четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.



Команда Сербии в Мадриде одолела соперников из Казахстана.



Первое очко в невероятной битве завоевал Михаил Кукушкин, но Новак Джокович сравнял счет, также сербы победили в паре. Отметим, что в парной комбинации за Казахстан выступал экс-украинец Александр Недовесов.



В полуфинале Сербия сразится с Хорватией третьего декабря в том же Мадриде.



Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала



Михаил Кукушкин (Казахстан) – Миомир Кецманович (Сербия) – 7:6(5), 4:6, 7:6(11)

Новак Джокович (Сербия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4

Никола Качич (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) – Андрей Голубев (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан) – 6:2, 2:6, 6:3

Сербия – Казахстан – 2:1