Финал Кубка Дэвиса. Определилась первая команда-полуфиналист

На старте плей-офф не обошлось без сенсации

  • 30.11.2021 00:51
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  • 1 комментарий
Финал Кубка Дэвиса. Определилась первая команда-полуфиналист
© Davis Cup. Борна Гойо

Состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. 
 
Команда Хорватии в Турине сенсационно обыграла итальянцев. Первое очко хорватам принес Борна Гойо, который одержал дебютную победу над соперником из топ-30, обыграв Лоренцо Сонего.
 
Во втором матче Марин Чилич в трех сетах уступил Яннику Синнеру, а в парной встрече олимпийские чемпионы Никола Мектич и Мате Павич прогнозировано разобрались с Синнером и Фабио Фоньини.

В полуфинале хорваты ждут победителя матчевого противостояния Сербия – Казахстан.

Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
 
Борна Гойо (Хорватия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6(2), 2:6, 6:2
 
Янник Синнер (Италия) – Марин Чилич (Хорватия) – 3:6, 7:6(3), 6:3

Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Фабио Фоньини (Италия) / Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:4

Хорватия – Италия – 2:1

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 30.11.2021 01:24 (изменен)
    0
    Не хватает Хорватии сильного лидера имеют же 1-ю пару мира, довольного сильного Гойо(который явно играет выше своего рейтинг), но Чилич слабый даже проиграл 282-й ракетки, хотелось бы чтобы Хорватия выиграла, но врядли Гойо потянет всю дистанцию!
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