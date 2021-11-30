Финал Кубка Дэвиса. Определилась первая команда-полуфиналист

Состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.



Команда Хорватии в Турине сенсационно обыграла итальянцев. Первое очко хорватам принес Борна Гойо, который одержал дебютную победу над соперником из топ-30, обыграв Лоренцо Сонего.



Во втором матче Марин Чилич в трех сетах уступил Яннику Синнеру, а в парной встрече олимпийские чемпионы Никола Мектич и Мате Павич прогнозировано разобрались с Синнером и Фабио Фоньини.

В полуфинале хорваты ждут победителя матчевого противостояния Сербия – Казахстан.

Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала



Борна Гойо (Хорватия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6(2), 2:6, 6:2



Янник Синнер (Италия) – Марин Чилич (Хорватия) – 3:6, 7:6(3), 6:3

Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Фабио Фоньини (Италия) / Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:4

Хорватия – Италия – 2:1