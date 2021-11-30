Финал Кубка Дэвиса. Определилась первая команда-полуфиналист

Состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.
Команда Хорватии в Турине сенсационно обыграла итальянцев. Первое очко хорватам принес Борна Гойо, который одержал дебютную победу над соперником из топ-30, обыграв Лоренцо Сонего.
Во втором матче Марин Чилич в трех сетах уступил Яннику Синнеру, а в парной встрече олимпийские чемпионы Никола Мектич и Мате Павич прогнозировано разобрались с Синнером и Фабио Фоньини.
В полуфинале хорваты ждут победителя матчевого противостояния Сербия – Казахстан.
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
Борна Гойо (Хорватия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6(2), 2:6, 6:2
Янник Синнер (Италия) – Марин Чилич (Хорватия) – 3:6, 7:6(3), 6:3
Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Фабио Фоньини (Италия) / Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:4
Хорватия – Италия – 2:1
Источник — Sport.ua
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