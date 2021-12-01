Известны все участники 1/4 финала Кубка Украины и дата жеребьевки

Первого декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ из Черкасс проиграл «Днепру-1».
Таким образом, стали известны все участники четвертьфинальной стадии.
Участники 1/4 финала Кубка Украины сезона 2021/2022: «Александрия», «Ворскла» (Полтава), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Львов», «Заря» (Луганск), «Днепр-1» и «Металлист» (Харьков).
Жеребьевка состоится третьего декабря.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.
Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
Источник — Sport.ua
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