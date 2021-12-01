Бывший тренер Шахтера может переехать работать в Бразилию

Руководство бразильского «Фламенго» начало поиски нового главного тренера команды, пост которого накануне покинул Ренато Гаушо.

По имеющейся информации, одним из приоритетных кандидатов для «Фламенго» является 48-летний экс-коуч «Шахтера» Паулу Фонсека, последним местом работы которого была «Рома».

«Фламенго» нацелен подписать тренера с опытом работы в Европе, а потому кроме Фонсеки присматривается еще и к его соотечественнику Карлушу Карвальялу, который ныне работает с «Брагой».

Напомним, ранее сообщалось о желании Фонсеки поработать в английской Премьер-лиге.