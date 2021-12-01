Бывший тренер Шахтера может переехать работать в Бразилию

Паулу Фонсека заинтересовал «Фламенго»

  • 01.12.2021 20:02
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Бывший тренер Шахтера может переехать работать в Бразилию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Руководство бразильского «Фламенго» начало поиски нового главного тренера команды, пост которого накануне покинул Ренато Гаушо.

По имеющейся информации, одним из приоритетных кандидатов для «Фламенго» является 48-летний экс-коуч «Шахтера» Паулу Фонсека, последним местом работы которого была «Рома».

«Фламенго» нацелен подписать тренера с опытом работы в Европе, а потому кроме Фонсеки присматривается еще и к его соотечественнику Карлушу Карвальялу, который ныне работает с «Брагой».

Напомним, ранее сообщалось о желании Фонсеки поработать в английской Премьер-лиге.

Источник — UOL Esporte

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