Бывший тренер Шахтера может переехать работать в Бразилию

Руководство бразильского «Фламенго» начало поиски нового главного тренера команды, пост которого накануне покинул Ренато Гаушо.
По имеющейся информации, одним из приоритетных кандидатов для «Фламенго» является 48-летний экс-коуч «Шахтера» Паулу Фонсека, последним местом работы которого была «Рома».
«Фламенго» нацелен подписать тренера с опытом работы в Европе, а потому кроме Фонсеки присматривается еще и к его соотечественнику Карлушу Карвальялу, который ныне работает с «Брагой».
Напомним, ранее сообщалось о желании Фонсеки поработать в английской Премьер-лиге.
Источник — UOL Esporte
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