Хочет денег и времени. Экс-тренер Шахтера планирует поработать в АПЛ

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который с лета пребывает без работы после ухода из «Ромы», все еще нацелен получить работу в одном из клубов английской Премьер-лиги.

Сообщается, что Фонсека хочет получить в новом проекте деньги и время на комплектацию состава, из-за чего не так давно отклонил несколько предложений.

Ранее Фонсеку связывали с назначением в «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», однако в итоге до подписания документов дело так и не дошло.

Кроме того, Фонсеку сватали в «Астон Виллу», но португалец, по данным источника, не вел предметных переговоров с этим клубом, так как тот изначально был нацелен на приглашение Стивена Джеррарда.