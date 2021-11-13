Хочет денег и времени. Экс-тренер Шахтера планирует поработать в АПЛ

Паулу Фонсека не отказался от идеи перебраться на Туманный Альбион

  • 13.11.2021 09:02
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Хочет денег и времени. Экс-тренер Шахтера планирует поработать в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который с лета пребывает без работы после ухода из «Ромы», все еще нацелен получить работу в одном из клубов английской Премьер-лиги.

Сообщается, что Фонсека хочет получить в новом проекте деньги и время на комплектацию состава, из-за чего не так давно отклонил несколько предложений.

Ранее Фонсеку связывали с назначением в «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», однако в итоге до подписания документов дело так и не дошло.

Кроме того, Фонсеку сватали в «Астон Виллу», но португалец, по данным источника, не вел предметных переговоров с этим клубом, так как тот изначально был нацелен на приглашение Стивена Джеррарда.

Источник — The Sun

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