ЧЕФЕРИН – об Ахметове: «Счастливы видеть такого президента в нашей семье»

Президент УЕФА – о встрече с владельцем донецкого клуба

  • 01.12.2021 19:36
  • 533 просмотра
  • 13 комментариев
ЧЕФЕРИН – об Ахметове: «Счастливы видеть такого президента в нашей семье»
© ФК Шахтер Донецк. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий после встречи с Ринатом Ахметовым в Ньоне.

– Мистер Чеферин, как прошла встреча?
– Очень приятная встреча. Мы счастливы видеть такого президента, как мистер Ахметов, в нашей семье. Нам нужны такие лидеры, влюбленные в футбол, а не влюбленные в себя.

– Вы больше говорили о прошлом или будущем футбола?
– О прошлом и будущем, но также и о настоящем. Это был очень приятный разговор, и я думаю, мы сделаем это снова.

– Вы пригласили мистера Ахметова, чтобы признать его роль на протяжении 25 лет, которые он является президентом клуба, его влияние на развитие «Шахтера». Насколько важно лидерство в развитии футбола?
– Очень важно. Все идет от головы, сверху. «Шахтер» – клуб, развивающийся очень хорошо. Когда мистер Ахметов пришел в «Шахтер», это был даже по украинским стандартам очень маленький клуб. Сейчас он лучший в Украине по результатам, играет в Лиге чемпионов и является очень и очень серьезным оппонентом для любого.

– Вы хорошо знаете Дарио Срну, сегодня встретились с Ринатом Ахметовым. Можете ли вы сказать, что страсть к футболу – их отличительная черта?
– Они оба живут футболом. Я знаю Дарио больше: окей, он играл в футбол, он все еще любит играть в футбол… Они живут футболом! Бизнес – вторичен.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    online
    AK.228, 01.12.2021 19:57
    +1
    Alex86 1, 01.12.2021 19:55
    концерт еще мб какой совковый, если интер условный врубить
    Там в это время "касается каждого"
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 01.12.2021 19:53
    +1
    Alex86 1, 01.12.2021 19:50
    хз, ну ... что? где? когда уже не идет у нас ну или поле чудес какое?
    Поле чусед
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 01.12.2021 19:49
    +1
    О.... Исправили
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 01.12.2021 19:48
    +1
    Alex86 1, 01.12.2021 19:46
    шо в 8?
    А шо в семь?!
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 20:08
    0
    AK.228, 01.12.2021 19:53
    Поле чусед
    крутите барабан
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 20:08
    0
    AK.228, 01.12.2021 20:06
    Не знаю такого
    везет однако
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 01.12.2021 20:06
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 20:00
    да, серьзная передача ну тогда какую-то еще можно типа давай поженимся с маразматичными тетками
    Не знаю такого
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 20:00
    0
    AK.228, 01.12.2021 19:57
    Там в это время "касается каждого"
    да, серьзная передача ну тогда какую-то еще можно типа давай поженимся с маразматичными тетками
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 19:46
    0
    AK.228, 01.12.2021 19:45
    А в восемь?!
    шо в 8?
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 01.12.2021 19:45
    0
    А в восемь?!
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 19:55
    -1
    AK.228, 01.12.2021 19:53
    Поле чусед
    концерт еще мб какой совковый, если интер условный врубить
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 19:50
    -1
    AK.228, 01.12.2021 19:48
    А шо в семь?!
    хз, ну ... что? где? когда уже не идет у нас ну или поле чудес какое?
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 01.12.2021 19:57
    -2
    AK.228, 01.12.2021 19:48
    А шо в семь?!
    🚑
    Ссылка
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