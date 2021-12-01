ЧЕФЕРИН – об Ахметове: «Счастливы видеть такого президента в нашей семье»

Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий после встречи с Ринатом Ахметовым в Ньоне.
– Мистер Чеферин, как прошла встреча?
– Очень приятная встреча. Мы счастливы видеть такого президента, как мистер Ахметов, в нашей семье. Нам нужны такие лидеры, влюбленные в футбол, а не влюбленные в себя.
– Вы больше говорили о прошлом или будущем футбола?
– О прошлом и будущем, но также и о настоящем. Это был очень приятный разговор, и я думаю, мы сделаем это снова.
– Вы пригласили мистера Ахметова, чтобы признать его роль на протяжении 25 лет, которые он является президентом клуба, его влияние на развитие «Шахтера». Насколько важно лидерство в развитии футбола?
– Очень важно. Все идет от головы, сверху. «Шахтер» – клуб, развивающийся очень хорошо. Когда мистер Ахметов пришел в «Шахтер», это был даже по украинским стандартам очень маленький клуб. Сейчас он лучший в Украине по результатам, играет в Лиге чемпионов и является очень и очень серьезным оппонентом для любого.
– Вы хорошо знаете Дарио Срну, сегодня встретились с Ринатом Ахметовым. Можете ли вы сказать, что страсть к футболу – их отличительная черта?
– Они оба живут футболом. Я знаю Дарио больше: окей, он играл в футбол, он все еще любит играть в футбол… Они живут футболом! Бизнес – вторичен.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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