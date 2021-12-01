ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Рангник — топовый тренер. Он повлиял на футбол»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от поединка 14-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» и рассказал о новом наставнике «красных дьяволов» Ральфе Рангнике.

«У наших соперников будет невероятная поддержка. У них в составе множество талантливых игроков. С тактической точки зрения нам очень сложно готовиться, потому что у «Манчестер Юнайтед» есть множество вариантов. Поэтому на текущей момент мы сосредоточены только на себе, чтобы выступить как можно лучше, чтобы выйти на игру и победить.

Рангник — это топовый тренер. Он оказал влияние не только на многих тренеров, но и на футбол в целом. Он — очень интересная личность в футбольном мире. Это очень интересное назначение», — рассказал Артета.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится в четверг, 2 декабря, в 22:15 по киевскому времени.