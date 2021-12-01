ФОТО. Ахметов подарил президенту УЕФА футболку с его любимым номером

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подарил руководителю УЕФА Александеру Чеферину футболку донецкого клуба с его любимым номером 23.
Отметим, что первого декабря Ахметов был награжден наградой UEFA Football Leadership Award, которая приурочена с 85-летию «Шахтера» и 25-летию президентства Ахметова в клубе.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.