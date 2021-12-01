ФОТО. Ахметов подарил президенту УЕФА футболку с его любимым номером

Президент «Шахтера» посетил штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне

  • 01.12.2021 19:12
  • 2252 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Ахметов подарил президенту УЕФА футболку с его любимым номером
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подарил руководителю УЕФА Александеру Чеферину футболку донецкого клуба с его любимым номером 23.
 
Отметим, что первого декабря Ахметов был награжден наградой UEFA Football Leadership Award, которая приурочена с 85-летию «Шахтера» и 25-летию президентства Ахметова в клубе.

 

Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 19:26
    0
    Ёкарный Бабай, 01.12.2021 19:23
    11 октября он стал президентом 1996 года. Че это его понесло за наградой именно сейчас? Невакцинированный был наверное
    долго думал видимо ну или созревал
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.12.2021 19:23
    0
    11 октября он стал президентом 1996 года. Че это его понесло за наградой именно сейчас? Невакцинированный был наверное
    Ссылка
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