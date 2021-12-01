Коваленко – в основе Специи на матч с Интером

Сегодня, 1 декабря «Специя» в 15-м туре Серии А на выезде сыграет с «Интером». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко выйдет в основе своей команды на матч с чемпионами Италии:
«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Димарко, Думфрис, Гальярдини, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро, Корреа
«Специя»: Проведель, Амиан, Эрлич, Христов, Кивиор, Река, Коваленко, Сала, Гьяси, Сальседо, Манай
Источник — Серия A
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