Коваленко – в основе Специи на матч с Интером

Сегодня, 1 декабря «Специя» в 15-м туре Серии А на выезде сыграет с «Интером». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко выйдет в основе своей команды на матч с чемпионами Италии:

«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Димарко, Думфрис, Гальярдини, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро, Корреа

«Специя»: Проведель, Амиан, Эрлич, Христов, Кивиор, Река, Коваленко, Сала, Гьяси, Сальседо, Манай