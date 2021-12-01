Мауро ТАССОТТИ: «Шевченко приезжает на базу утром и уезжает вечером»

Ассистент главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко, Мауро Тассотти, поделился впечатлениями от работы с украинским специалистом:

«Он очень спокойный человек, его нелегко вывести из себя. После опыта в сборной Украины он очень хотел поработать с клубом. Тренировать каждый день – это совсем другое, он сразу согласился. Он приезжает на базу утром и уезжает вечером, мы должны идеально ко всему готовиться.

Какой будет «Дженоа» Шевченко? Эта команда была построена определенным образом, и непросто перестроить ее на другую систему, особенно учитывая, что очень много травмированных. Я не говорю, что ее невозможно изменить, но мы все оценим, когда все вернутся. Сейчас мало альтернатив и мало времени для работы».

Сегодня, 1 декабря «Дженоа» в 15-м туре Серии А примет «Милан». Начало матча – в 21:45 по Киеву.