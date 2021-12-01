Ринат АХМЕТОВ: «Моя награда — заслуга Шахтера и болельщиков»

Президент «горняков» рассказал о встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином

  • 01.12.2021 17:50
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Ринат АХМЕТОВ: «Моя награда — заслуга Шахтера и болельщиков»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов – о встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином в Ньоне и памятной награде.

– Ринат Леонидович, как прошла встреча? О чем говорили с мистером Чеферином?
– Прекрасная встреча. Говорили о футболе. Я благодарен мистеру президенту, что он нашел время, возможность встретиться. Это была очень хорошая встреча.

– Мы слышали, что вы очень много смеялись за обедом. Какими историями делились?
– Все истории связаны с футболом. Я думаю, мистер президент – реформатор и идет правильной дорогой, и я ему пожелал удачи.

– Перед обедом вы с президентом УЕФА обменялись подарками. Что это было? И насколько неожиданным стал подарок для вас?
– Все подарки в мой адрес – прежде всего, для наших болельщиков, для ФК «Шахтер», для всех тех людей, с которыми мы идем по этой жизненной дороге.

– На протяжении 25 лет вы вкладываете очень много времени и сил в «Шахтер», в развитие футбола в Украине. Ваши усилия заметили в УЕФА и сегодня наградили специальной наградой. Насколько лично для вас это важно? Как вы к этому отнеслись, какие эмоции испытали?
– Когда чем-то награждают, это всегда очень приятно. Но любая награда для меня – это же не моя заслуга, это заслуга всего коллектива ФК «Шахтер» и, конечно, прежде всего, наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье ФК «Шахтер», всем нашим болельщикам.

– Безусловно, получать награду – это очень приятно, но наверняка вашим главным достижением, целью, является успех «Шахтера» и поддержка болельщиков.
– Это самое главное. Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи и они получали огромное удовольствие от игры.

– Сегодня в Швейцарии, в офисе УЕФА было то, что вас удивило?
– Прекрасная встреча, прекрасные люди, прекрасный президент, прекрасная атмосфера, так что все хорошо.

– Специальная награда от президента УЕФА. Казалось бы, о чем можно еще мечтать? Какие дальнейшие цели?
– Наши цели – побеждать, наши цели – идти этой правильной дорогой, играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость нашим болельщикам, доставлять радость нам, и чтобы в наших руках были трофеи.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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