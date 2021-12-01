Месси или Левандовски? Златан рассказал, кто заслужил Золотой мяч

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, кого считает сильнее – Криштиану Ронаду или Лионеля Месси:
«Месси или Роналду? Оба – очень сильные футболисты. Я выбираю Месси в том числе потому, что мы играли в одной команде.
У нас профессиональные отношения. Лионель живёт футболом. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски».
Ранее Ибрагимович заявил, что советовал Килиану Мбаппе покинуть ПСЖ.
Источник — Corriere della Sera
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