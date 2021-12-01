Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Советовал Мбаппе покинуть ПСЖ»

Форварда «Милана» Златан Ибрагимович поделился своим мнением по поводу будущего форварда ПСЖ Килиана Мбаппе:
«Я действительно советовал Мбаппе покинуть ПСЖ. Считаю, что ему нужна более структурированная среда, как, например, в «Реале». Правда, потом я сказал президенту ПСЖ не продавать Мбаппе».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается перехватить Мбаппе у ПСЖ.
Источник — El Chiriguito
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