Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Советовал Мбаппе покинуть ПСЖ»

Форвард «Милана» - о будущем Килиана Мбаппе

  • 01.12.2021 15:23
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Советовал Мбаппе покинуть ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форварда «Милана» Златан Ибрагимович поделился своим мнением по поводу будущего форварда ПСЖ Килиана Мбаппе:

«Я действительно советовал Мбаппе покинуть ПСЖ. Считаю, что ему нужна более структурированная среда, как, например, в «Реале». Правда, потом я сказал президенту ПСЖ не продавать Мбаппе».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается перехватить Мбаппе у ПСЖ.

Источник — El Chiriguito

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