Источник: Президент Барселоны собирается перехватить Мбаппе у Реала

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен выиграть у «Реала» конкуренцию за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который станет свободным агентом в конце текущего сезона. Об этом сообщает журналист Cadena SER Марио Торрехон:

«Возвращение Месси – такая же идея, как и та, в которой Лапорта говорит ближайшему окружению о том, что заберет Мбаппе у «Реала». Это странно и граничит с невозможным».

Сейчас главным претендентом на Мбаппе является «Реал». При этом мадридский клуб не намерен подписывать форварда в январе.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 7 голов и 11 ассистов в 16 матчах за ПСЖ во всех турнирах.