Источник: Президент Барселоны собирается перехватить Мбаппе у Реала

Смелый план от Жоана Лапорты

  • 19.11.2021 20:16
  • 878 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Президент Барселоны собирается перехватить Мбаппе у Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен выиграть у «Реала» конкуренцию за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который станет свободным агентом в конце текущего сезона. Об этом сообщает журналист Cadena SER Марио Торрехон:

«Возвращение Месси – такая же идея, как и та, в которой Лапорта говорит ближайшему окружению о том, что заберет Мбаппе у «Реала». Это странно и граничит с невозможным».

Сейчас главным претендентом на Мбаппе является «Реал». При этом мадридский клуб не намерен подписывать форварда в январе.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 7 голов и 11 ассистов в 16 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 19.11.2021 20:24
    +2
    Ну ну
    Ссылка
    whitebell81
    online
    whitebell81, 19.11.2021 20:48
    +1
    з..пу на воротник )))
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