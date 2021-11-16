Реал не предпримет попыток подписать Мбаппе в январе

Мадридский «Реал» не намерен предпринимать попыток подписать 22-летнего нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе в будущем январе.

Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, и он до сих пор не продлен. «Реал» намерен подождать, чтобы подписать Мбаппе в качестве свободного агента.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.

В активе Мбаппе 52 матча за сборную Франции, где он забил 23 мяча.