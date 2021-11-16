Реал не предпримет попыток подписать Мбаппе в январе

Испанский клуб подождет момента, когда французский бомбардир ПСЖ станет свободным агентом

  • 16.11.2021 13:10
  • 248 просмотров
  • 0 комментариев
Реал не предпримет попыток подписать Мбаппе в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» не намерен предпринимать попыток подписать 22-летнего нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе в будущем январе.

Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, и он до сих пор не продлен. «Реал» намерен подождать, чтобы подписать Мбаппе в качестве свободного агента.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.

В активе Мбаппе 52 матча за сборную Франции, где он забил 23 мяча.

Источник — Mundo Deportivo

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности