Интер хочет подписать защитника сборной Германии

Маттиас Гинтер летом станет свободным агентом

  • 01.12.2021 16:37
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Интер хочет подписать защитника сборной Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Гинтер

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Боруссии» Менхенгладбах и сборной Германии Маттиасу Гинтеру. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

«Интер» хочет подписать Гинтера в качестве свободного агента. Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2022 года.

Чемпионы Италии уже предложили Гинтеру 4-летний контракт. Кроме «Интера», Гинтером также интересуются «Ювентус» и «Бавария».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 13 матчей за «Боруссию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 27 миллионов евро.

Сегодня «Интер» в 15-м туре Серии А примет «Специю».

Источник — твиттер Николо Скиры

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