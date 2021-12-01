Рангник хочет подписать в Манчестер Юнайтед форварда Челси

Тимо Вернер может перейти в другой английский клуб

  • 01.12.2021 15:53
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Рангник хочет подписать в Манчестер Юнайтед форварда Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уже начал планировать усиление состава команды. Немецкий специалист хочет видеть в клубе форварда «Челси» Тимо Вернера.

Ранее Рангник уже работал с Вернером в «РБ Лейпциг». Также интерес к 25-летнему немецкому форварду проявляет «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету Вернера 3 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро.

Источник — Bild

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