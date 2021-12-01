Каха КАЛАДЗЕ: «Перед Шевой стоит сложная, но интересная задача»

Бывший партнер Андрея Шевченко по «Динамо» Киев и «Милану» Каха Каладзе поделился своим мнением по поводу перспектив украинца в «Дженоа», где Каладзе также успел поиграть:

«Шева обладает правильным характером, он работает для достижения целей и достигает их. «Золотой мяч» служит доказательством. Как его друг думаю, что он выбрал правильный путь, начав с национальной командой и потом присоединившись к клубу.

В «Дженоа» хорошая атмосфера, болельщики очень любят команду. Перед Шевой и Тассотти стоит сложная задача, но интересная.

Уверен, он сделает все, чтобы вернуть «Дженоа» на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что он выложится полностью, потому что он серьезный профессионал и хороший человек».

Напомним, сегодня «Дженоа» в 15-м туре Серии А примет «Милан».