Юрий ВИРТ: «Ведем переговоры с хорошими, опытными игроками»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о планах клуба по работе на зимнем трансферном рынке:

«Есть цель пригласить новых футболистов. Мы ведем сейчас переговоры с хорошими, опытными игроками. Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, но однозначно нам нужна свежая кровь. И из зарубежья тоже есть – футболист национальной сборной.

Все зависит, сможем ли мы с ним договориться. Мне импонирует его стиль игры. Дай бог, чтобы он приехал и подписал контракт».

Ранее Вирт рассказал, какие зарплаты в «Вересе».