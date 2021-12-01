Юрий ВИРТ: «Ведем переговоры с хорошими, опытными игроками»

Наставник «Вереса» - о работе клуба на трансферном рынке

  • 01.12.2021 14:38
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  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Ведем переговоры с хорошими, опытными игроками»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о планах клуба по работе на зимнем трансферном рынке:

«Есть цель пригласить новых футболистов. Мы ведем сейчас переговоры с хорошими, опытными игроками. Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, но однозначно нам нужна свежая кровь. И из зарубежья тоже есть – футболист национальной сборной.

Все зависит, сможем ли мы с ним договориться. Мне импонирует его стиль игры. Дай бог, чтобы он приехал и подписал контракт».

Ранее Вирт рассказал, какие зарплаты в «Вересе».

Источник — Футбольный формат

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 01.12.2021 15:05
    0
    Із легіонерів мабуть знов якийсь молдаван, білорус чи киргиз
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