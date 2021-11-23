У айтишников больше. Вирт рассказал, какая средняя зарплата в Вересе

Футболисты команды из Ровно получают не очень много

  • 23.11.2021 19:39
  • 1938 просмотров
  • 1 комментарий
У айтишников больше. Вирт рассказал, какая средняя зарплата в Вересе
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, какая средняя зарплата в клубе из Ровно.
 
«Средняя – 50 тысяч гривен, пускай будет 2 тысячи долларов. Более высокий уровень у «Днепра-1», «Ворсклы», «Зари». Думаю, там намного больше. В среднем где-то 10 тысяч долларов. А все остальные меньше. У кого-то 150 тысяч гривень, у кого-то – 100, у кого-то – 50.
 
Думаю, что на сегодняшний день у нас и у «Миная» самый маленький бюджет среди всех команд УПЛ», – сказал Вирт. 

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Источник — Отдушивдушу

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladyslav Gorbyk
    Vladyslav Gorbyk, 23.11.2021 19:55
    0
    А у журналістів спортуа зарплата більше, ніж у айтішників
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