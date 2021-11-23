У айтишников больше. Вирт рассказал, какая средняя зарплата в Вересе

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, какая средняя зарплата в клубе из Ровно.



«Средняя – 50 тысяч гривен, пускай будет 2 тысячи долларов. Более высокий уровень у «Днепра-1», «Ворсклы», «Зари». Думаю, там намного больше. В среднем где-то 10 тысяч долларов. А все остальные меньше. У кого-то 150 тысяч гривень, у кого-то – 100, у кого-то – 50.



Думаю, что на сегодняшний день у нас и у «Миная» самый маленький бюджет среди всех команд УПЛ», – сказал Вирт.

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