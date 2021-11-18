Юрий ВИРТ: «Петраков на своем месте»

Экс-игрок сборной Украины и нынешний тренер «Вереса» Юрий Вирт высказал мнение о назначении 64-летнего украинского специалиста Александра Петракова главным тренером сборной Украины.

«Если честно, то мне изначально было не совсем понятно, почему Александра Петракова сразу не назначили главным тренером. Зачем эти условности, для чего нужно было дожидаться последнего отборочного поединка?

Ведь ни для кого не было секретом, что Петраков — настоящий профессионал, сильный мотиватор, что он — на своем месте. Желаю ему вместе с подопечными завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре», — считает Вирт.