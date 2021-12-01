В четверг, 2 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» покажут Setanta+ Sports Ukraine и MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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