Нужен защитник и форвард. Известно о трансферных приоритетах Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» зимой не будет активным участником трансферного рынка, потому что весной команда не сыграет в еврокубках.
Однако киевляне готовы усилить позиции центрального защитника и форварда. Среди нападающих в сфере интересом остается Артем Довбик из «Днепра-1».
Кроме того, Мирча Луческу хотел бы подписать опытного игрока в центр обороны, чтобы помогать молодым Александру Сироте и Илье Забарному.
Последние слухи связывали клуб с румынским защитником Раду Бобоком.
Источник — Циганик LIVE
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