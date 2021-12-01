Нужен защитник и форвард. Известно о трансферных приоритетах Динамо

Большой активности ждать не стоит

  • 01.12.2021 13:28
  • 2272 просмотра
  • 12 комментариев
Нужен защитник и форвард. Известно о трансферных приоритетах Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» зимой не будет активным участником трансферного рынка, потому что весной команда не сыграет в еврокубках.

Однако киевляне готовы усилить позиции центрального защитника и форварда. Среди нападающих в сфере интересом остается Артем Довбик из «Днепра-1».

Кроме того, Мирча Луческу хотел бы подписать опытного игрока в центр обороны, чтобы помогать молодым Александру Сироте и Илье Забарному.

Последние слухи связывали клуб с румынским защитником Раду Бобоком.

Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Shara
    online
    Shara, 01.12.2021 14:12
    +2
    MykolaTesla, 01.12.2021 13:54
    У команді купа форвардів: Рамірес, Супряга, Кулач, Шкурін, Бєсєдін + Гармаш та Вербич на цій позиції виходять.
    Это тот случай, когда количество не дает качество. Богадельня какая-то ...
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 01.12.2021 14:04
    +2
    MykolaTesla, 01.12.2021 13:54
    У команді купа форвардів: Рамірес, Супряга, Кулач, Шкурін, Бєсєдін + Гармаш та Вербич на цій позиції виходять.
    Ни один из них не тянет роль забивного форварда уровня ЛЧ
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 01.12.2021 14:03
    +2
    Тарас Чубак, 01.12.2021 13:47
    На цз ще є Попов і Шабанов у крайньому випадку, тому який сенс купляти якогось умовного балканця який точно не буде кращим за них? А от форвард і когось у опорну зону...
    +БУРДА
    Ссылка
    MykolaTesla
    online
    MykolaTesla, 01.12.2021 13:54
    +1
    У команді купа форвардів: Рамірес, Супряга, Кулач, Шкурін, Бєсєдін + Гармаш та Вербич на цій позиції виходять.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 01.12.2021 13:47 (изменен)
    +1
    На цз ще є Попов і Шабанов у крайньому випадку, тому який сенс купляти якогось умовного балканця який точно не буде кращим за них? А от форвард і когось у опорну зону...
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 01.12.2021 14:27
    0
    Kak Tak, 01.12.2021 14:20
    И нужен новый президент.
    Выкупи у Сурков клуб и будешь новым презом. Или есть другая кандидатура на нового преза?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 14:26
    0
    Kak Tak, 01.12.2021 14:20
    И нужен новый президент.
    имя брат имя
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 01.12.2021 14:20
    0
    И нужен новый президент.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 14:11
    0
    PUTIN-HUILO, 01.12.2021 14:04
    Ни один из них не тянет роль забивного форварда уровня ЛЧ
    уже 20 лет нет
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 13:41
    0
    искать во время ЧМ? удачи
    Ссылка
    Умник
    Умник, 01.12.2021 13:36
    0
    Спорт.юа я вам верю больше чем собачке Коломойского
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 01.12.2021 14:10
    -2
    По информации журналиста Игоря Цыганыка
    ————————————
    Ссылка
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