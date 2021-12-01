Нужен защитник и форвард. Известно о трансферных приоритетах Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» зимой не будет активным участником трансферного рынка, потому что весной команда не сыграет в еврокубках.

Однако киевляне готовы усилить позиции центрального защитника и форварда. Среди нападающих в сфере интересом остается Артем Довбик из «Днепра-1».

Кроме того, Мирча Луческу хотел бы подписать опытного игрока в центр обороны, чтобы помогать молодым Александру Сироте и Илье Забарному.

Последние слухи связывали клуб с румынским защитником Раду Бобоком.