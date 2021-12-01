Максим ШАЦКИХ: «Шотландия? Не надо кричать, как нам повезло»

Специалист – о сопернике команды Александра Петракова в плей-офф квалификации ЧМ-2022

  • 01.12.2021 13:01
  • 867 просмотров
  • 5 комментариев
Максим ШАЦКИХ: «Шотландия? Не надо кричать, как нам повезло»
© УАФ

Экс-форвард и экс-тренер киевского «Динамо» Максим Шацких оценил соперника сборной Украины по плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, а именно национальную команду Шотландии.

«Жребий нормальный. Если бы попались Италия или Португалия, то было бы маловато шансов. А с такими сборными, как Уэльс, Чехия, Польша, Шотландия, мы, скажем так, одного уровня. Со всеми можно играть и проходить дальше. Но просто не надо кричать, как нам повезло. Во-первых, игра будет в Шотландии. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии – это не та команда, которая была 10-15 лет назад. Шотландцы давно в достаточно современный футбол играют. Поэтому будет достаточно сложно играть с Шотландией.

Уэльс и Австрия? Эти сборные все плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. Со всеми можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины», - сказал Шацких.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 13:38
    +1
    Владимир Копяк, 01.12.2021 13:34
    Я смотрю, что никто не хочет говорить о реальном положении дел по игре со сборной Шотландии. Наши "специ" футбола бьются в экстазе и гарантируют нам выход в финальную часть ЧМ... Блажен кто верует... Хотелось бы ошибаться, но....
    сколько я читаю спецов то они говорят что они рады выбору Шотландии и Уэльса а не Италии и Португалии, а не тому что они рады что мы уже вышли в финал
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 01.12.2021 13:34
    +1
    Я смотрю, что никто не хочет говорить о реальном положении дел по игре со сборной Шотландии. Наши "специ" футбола бьются в экстазе и гарантируют нам выход в финальную часть ЧМ... Блажен кто верует... Хотелось бы ошибаться, но....
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 01.12.2021 14:14
    0
    А разве нам не повезло? Тут хотя бы у всех команд одинаковые шансы на выход
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    revizorr
    revizorr, 01.12.2021 13:31
    0
    Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 13:26
    0
    я что то пропустил? сколько Шацких провёл игр за СбУ? или Узбекистан поменял СбУ?
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