Лионель МЕССИ: «Левандовски снова сможет претендовать на Золотой мяч»

Форвард ПСЖ Лионель Месси уверен, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сможет претендовать на Золотой мяч в конце 2022 года.
Аргентинец получил 7-й Золотой мяч в карьере.
«Не знаю, смогут ли побить мой рекорд по количеству Золотых мячей, но всегда найдется кто-то, кто превзойдет тебя. Так или иначе, а 7 Золотых мячей - это невероятно, и я очень счастлив. Думаю, в основном я его получил из-за победы на Копа Америка. Очень долго мы со сборной Аргентины не могли ничего выиграть, и наконец нам удалось добыть трофей».
«Что касается моего конкурента, то Роберт Левандовски провел невероятный сезон. Он становится лучше с каждым днем, доказывая свой невероятный класс».
«Уверен, в следующем году Роберт снова сможет претендовать на трофей, учитывая его уровень», - сказал Месси.
Источник — L'Equipe
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"Думаю, здебільшого я його здобув через перемогу на Копа Америка."
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