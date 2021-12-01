Лионель МЕССИ: «Левандовски снова сможет претендовать на Золотой мяч»

Игрок признает заслуги конкурента

  • 01.12.2021 12:50
  • 1826 просмотров
  • 6 комментариев
Лионель МЕССИ: «Левандовски снова сможет претендовать на Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Лионель Месси уверен, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сможет претендовать на Золотой мяч в конце 2022 года.

Аргентинец получил 7-й Золотой мяч в карьере.

«Не знаю, смогут ли побить мой рекорд по количеству Золотых мячей, но всегда найдется кто-то, кто превзойдет тебя. Так или иначе, а 7 Золотых мячей - это невероятно, и я очень счастлив. Думаю, в основном я его получил из-за победы на Копа Америка. Очень долго мы со сборной Аргентины не могли ничего выиграть, и наконец нам удалось добыть трофей».

«Что касается моего конкурента, то Роберт Левандовски провел невероятный сезон. Он становится лучше с каждым днем, доказывая свой невероятный класс».

«Уверен, в следующем году Роберт снова сможет претендовать на трофей, учитывая его уровень», - сказал Месси.

Источник — L'Equipe

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK02
    DK02, 01.12.2021 13:44
    +1
    Barsa_che, 01.12.2021 13:32
    Может быть такая ситуация, что и в 2022году золотой мяч выиграет Месси. То что Левандовский назабивает в Германии, а Месси во Франции, сомнений нет. Но если Левандовский в 2022году, как и в 2021году ничего не выиграет на международной арене, а Месси со сборной Аргентины выиграет чемпионат мира, что вполне реально, то снова золотой мяч вручат Лионелю Месси.
    Повір, він його буде отримувати навіть якщо на пенсії в інвалідному візку його годуватимуть через трубочку. Поняття найменшого не маю, через що на нього так всі мандражирують...
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 13:34
    +1
    Barsa_che, 01.12.2021 13:32
    Может быть такая ситуация, что и в 2022году золотой мяч выиграет Месси. То что Левандовский назабивает в Германии, а Месси во Франции, сомнений нет. Но если Левандовский в 2022году, как и в 2021году ничего не выиграет на международной арене, а Месси со сборной Аргентины выиграет чемпионат мира, что вполне реально, то снова золотой мяч вручат Лионелю Месси.
    не сейчас очередь Рональду получать
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 13:12
    +1
    сказал 34 летний Месси про 33 летнего Левандовски
    Ссылка
    DK02
    DK02, 01.12.2021 13:42
    0
    Навіть сам Ліонель травить тих хто його обрав.
    "Думаю, здебільшого я його здобув через перемогу на Копа Америка."
    Ссылка
    sokolyk
    online
    sokolyk, 01.12.2021 13:37
    0
    Він може претендувати ще купу років, але йому ніхто не поверне 2 зажучених ЗМ.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
    Barsa_che, 01.12.2021 13:32
    -2
    Может быть такая ситуация, что и в 2022году золотой мяч выиграет Месси. То что Левандовский назабивает в Германии, а Месси во Франции, сомнений нет. Но если Левандовский в 2022году, как и в 2021году ничего не выиграет на международной арене, а Месси со сборной Аргентины выиграет чемпионат мира, что вполне реально, то снова золотой мяч вручат Лионелю Месси.
    Ссылка
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