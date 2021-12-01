Сачко проиграл во втором круге челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) потерпел поражение на челленджере в Италии.
Во втором раунде украинец в двух сетах проиграл Алтугу Челикбилеку из Турции (№164 ATP).
Форли. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 2:6, 4:6
Напомним, в первом раунде Сачко одолел итальянского теннисиста Луку Нарди.
Источник — Sport.ua
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