Сачко стартовал с победы на челленджере в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) стартовал с победы на челленджере в Италии.



В стартовом раунде украинец в трех сетах одолел местного теннисиста Луку Нарди (№419 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.



Форли. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 5:7, 6:4



Далее по сетке у Виталия шестой сеяный Алтуг Джеликбилек из Турции (№164 ATP).