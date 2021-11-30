Сачко стартовал с победы на челленджере в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) стартовал с победы на челленджере в Италии.
В стартовом раунде украинец в трех сетах одолел местного теннисиста Луку Нарди (№419 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.
Форли. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 5:7, 6:4
Далее по сетке у Виталия шестой сеяный Алтуг Джеликбилек из Турции (№164 ATP).
Источник — Sport.ua
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