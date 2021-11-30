Сачко стартовал с победы на челленджере в Италии

Украинский теннисист переиграл обладателя уайлд-кард

  • 30.11.2021 15:25
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Сачко стартовал с победы на челленджере в Италии
© ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) стартовал с победы на челленджере в Италии.
 
В стартовом раунде украинец в трех сетах одолел местного теннисиста Луку Нарди (№419 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.
 
Форли. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 5:7, 6:4
 
Далее по сетке у Виталия шестой сеяный Алтуг Джеликбилек из Турции (№164 ATP). 

Источник — Sport.ua

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