Источник: сделку по продаже Черноморца закроют до конца года

По информации ТаТоТаке, нынешний собственник «Черноморца» Леонид Климов готов продать клуб за меньшие деньги, чтобы поскорее избавиться от команды.

Если ранее владелец хотел получить 7-10 миллионов долларов, то сейчас обсуждаются цифры в 3,5 миллиона и ниже.

И как раз на фоне снижение цифр предметный интерес проявил одесский бизнесмен Борис Кауфман. Сообщается, что сделка должна быть закрыта до конца года.

Одесская команда, имея финансовые проблемы, летом арендовала у «Динамо» большое количество игроков.