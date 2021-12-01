Источник: сделку по продаже Черноморца закроют до конца года

Клуб может скоро получить новых собственников

  • 01.12.2021 12:20
  • 1359 просмотров
  • 4 комментария
Источник: сделку по продаже Черноморца закроют до конца года
© chernomorets.odessa.ua

По информации ТаТоТаке, нынешний собственник «Черноморца» Леонид Климов готов продать клуб за меньшие деньги, чтобы поскорее избавиться от команды.

Если ранее владелец хотел получить 7-10 миллионов долларов, то сейчас обсуждаются цифры в 3,5 миллиона и ниже.

И как раз на фоне снижение цифр предметный интерес проявил одесский бизнесмен Борис Кауфман. Сообщается, что сделка должна быть закрыта до конца года.

Одесская команда, имея финансовые проблемы, летом арендовала у «Динамо» большое количество игроков.

Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DonbassCity1
    DonbassCity1, 01.12.2021 12:31
    +4
    Это хорошо рад за Одесситов. Надеюсь будет проект как в Металлиста и они смогут бороться за первые позиции Рогам не место в славном городе Одесса
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 01.12.2021 12:53 (изменен)
    +2
    Если кто-то думает, что связка Кауфман-Грановский, будет лучше чем Климов, то эти люди очень и очень сильно ошибаются. Климов, со своими мошенническими схемами, ребенок годовалый, по сравнению с этим тендемом... Менять шило на мыло? Такие вещи могут происходить только в Одессе....
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    Antonov
    online
    Antonov, 01.12.2021 12:23
    +2
    К НГ будет праздник .Рогам мажорам не место в Одессе.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 01.12.2021 12:46
    0
    DonbassCity1, 01.12.2021 12:31
    Это хорошо рад за Одесситов. Надеюсь будет проект как в Металлиста и они смогут бороться за первые позиции Рогам не место в славном городе Одесса
    это братаны труханова, рад за Одессу
    Ссылка
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