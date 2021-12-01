Ганский защитник Ворсклы готов выступать за сборную Украины

Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу заявил о том, что не против пройти процесс натурализации. 21-летний футболист играл за Гану U-17, но далее не выступал за сборные своей родины.
Якубу может сыграть справа и слева в обороне. В нынешнем сезоне провел 17 матчей.
- Это правда, что вы хотите играть за сборную Украину?
- Да. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его.
- Почему не за Гану?
- Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь!
- А если станет выбор между Украиной и Ганой?
- Взвешу все «за» и «против». Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину.
Источник — FanDay
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У Ворсклі немає гравців рівня національної збірної, крім Різника. Якби цей ганець цікавив серйозний клуб, вже б давно купили.
Кому Якубу складе конкуренцію на позиції флангового захисника? Миколенку, Соболю, Зінченку, Тимчику, які грають у ЛЧ?
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