Ганский защитник Ворсклы готов выступать за сборную Украины

Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу заявил о том, что не против пройти процесс натурализации. 21-летний футболист играл за Гану U-17, но далее не выступал за сборные своей родины.

Якубу может сыграть справа и слева в обороне. В нынешнем сезоне провел 17 матчей.

- Это правда, что вы хотите играть за сборную Украину?

- Да. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его.

- Почему не за Гану?

- Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь!

- А если станет выбор между Украиной и Ганой?

- Взвешу все «за» и «против». Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину.