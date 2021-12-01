Ганский защитник Ворсклы готов выступать за сборную Украины

Наджиба Якубу не зовут в сборную Ганы

  • 01.12.2021 11:50
  • 1860 просмотров
  • 6 комментариев
Ганский защитник Ворсклы готов выступать за сборную Украины
© vorskla.com.ua

Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу заявил о том, что не против пройти процесс натурализации. 21-летний футболист играл за Гану U-17, но далее не выступал за сборные своей родины.

Якубу может сыграть справа и слева в обороне. В нынешнем сезоне провел 17 матчей.

- Это правда, что вы хотите играть за сборную Украину?

- Да. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его.

- Почему не за Гану?

- Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь!

- А если станет выбор между Украиной и Ганой?

- Взвешу все «за» и «против». Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину.

Источник — FanDay

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 01.12.2021 12:12
    +5
    А наша сборная такой шлак, что возьмёт даже тех кого в сборную Ганы не взяли?)
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    turist86
    turist86, 01.12.2021 12:15
    +2
    Що за мода, як не Тете, то Якубу хочуть у збірну? Петраков уже висловив своє ставлення до натуралізації.
    У Ворсклі немає гравців рівня національної збірної, крім Різника. Якби цей ганець цікавив серйозний клуб, вже б давно купили.
    Кому Якубу складе конкуренцію на позиції флангового захисника? Миколенку, Соболю, Зінченку, Тимчику, які грають у ЛЧ?
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 01.12.2021 12:41
    +1
    немного самонадеянный ганец, в украинской сборной он играть не будет, даже вызываться не будет.
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    Antonov
    online
    Antonov, 01.12.2021 12:20
    +1
    SrnaNeSriPodNogi, 01.12.2021 12:16
    Только от двух "суперигроков" избавились, так отсосуолло со своим партнёром новую партию в сборную сунут .
    В Черноморце много мажороов деревянных с рогов,можно их в сборную
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    FC Liverpool Best!
    FC Liverpool Best!, 01.12.2021 12:31
    0
    Нащо збірній захисник, який нещодавно проглотив -5 від Дніпро-1. Ні Тете ні тим більше Якубу збірній непотрібні!!
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 01.12.2021 12:16
    -2
    Только от двух "суперигроков" избавились, так отсосуолло со своим партнёром новую партию в сборную сунут .
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