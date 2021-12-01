Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Про Скудетто в команде не разговаривают»

Хавбек «Аталанты» – о целях на сезон Серии А

  • 01.12.2021 11:40
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Про Скудетто в команде не разговаривают»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о планах клуба на нынешний сезон.

«Каждый матч играем на победу. В конце увидим, как оно будет. Про Скудетто не разговаривают в клубе. Впереди очень сильные команды.

Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и для «Аталанты». Этот чемпионат очень тяжелый. Все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места. Мы играем за Лигу чемпионов, а дальше посмотрим», - сказал Малиновский.

Отметим, что за 15 туров «Аталанта» набрала 31 очко и занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на 4 балла.

Источник — Футбол 1/2/3

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