Шанс для Левандовски? Роберту все же могут вручить Золотой мяч

Учитывая волну недовольства, которая поднялась после того, как Золотой мяч-2021 получил Лионель Месси, а не Роберт Левандовски, издание France Football подумает над тем, чтобы наградить призом и поляка.

Не исключено, что Левандовски вручат Золотой мяч-2020, который был отменен. В прошлом году из-за коронавируса награду не вручали, а Роберт был одним из фаворитов.

«Такие решения быстро не принимаются. Нужно это обсудить, однако следует сохранять уважение нашим традициям. Золотой мяч вручают по результатам голосования во всем мире», - сказал Паскаль Ферре, редактор France Football.

Левандовски в качестве утешительной награды получил звание лучшего форварда года.