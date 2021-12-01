Шанс для Левандовски? Роберту все же могут вручить Золотой мяч

Шансов мало, но Золотой мяч-2020 так никто и не получил

  • 01.12.2021 11:30
  • 5263 просмотра
  • 23 комментария
Шанс для Левандовски? Роберту все же могут вручить Золотой мяч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Учитывая волну недовольства, которая поднялась после того, как Золотой мяч-2021 получил Лионель Месси, а не Роберт Левандовски, издание France Football подумает над тем, чтобы наградить призом и поляка.

Не исключено, что Левандовски вручат Золотой мяч-2020, который был отменен. В прошлом году из-за коронавируса награду не вручали, а Роберт был одним из фаворитов.

«Такие решения быстро не принимаются. Нужно это обсудить, однако следует сохранять уважение нашим традициям. Золотой мяч вручают по результатам голосования во всем мире», - сказал Паскаль Ферре, редактор France Football.

Левандовски в качестве утешительной награды получил звание лучшего форварда года.

Источник — Sport1

(49 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 01.12.2021 11:37
    +6
    Надо было раньше думать, а не теперь когда гнома и Фарс Футбол прижали со всех сторон. И этим мячом они нивелируют его остальные мячи вполне заслуженно полученные. Вот так французики хотели выслужиться перед шейхами, а попали в полную за..ницу.
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 01.12.2021 11:40
    +5
    И вообще пусть суперкомпьютер определяет лучшего по всем показателям за год. Это точно будет лучше чем проплаченые журноглисты .
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 11:42
    +3
    Да!!! Не тот конкурс назвали Евровидением...
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    Frankov11
    Frankov11, 01.12.2021 12:03
    +2
    Кто еще не понял,почему получил золотой мяч Месси а не Левандовски,популярно обьясняю.На этот вопрос ответили сами франзузы,когда они обьявили что впервые за 30 лет золотой мяч получил игрок ФРАНЦУЗСКОГО клуба.Не дай сейчас золотой мяч Месси,большая вероятность что и в следующие 30 лет не видать французским клубам этой награды.
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    garik83
    garik83, 01.12.2021 11:44
    +2
    Так дайте и Мудрику с Буяльским!!!
    Если их раздают на лево/на право ия б своему малому взял бы)))
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    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 01.12.2021 11:36
    +2
    Ну а если опять большинство проголосуют за Месси?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 12:37
    +1
    Месси уже пора вручать приз Месси Трофи - Лучшему Вечно Молодому Футболисту.
    У него звезд больше, чем у Брежнева.
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    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 01.12.2021 11:59
    +1
    И раньше не очень то полагался на эти мячи, но после последних событий...кароче, теперь для меня это картонный приз . Не интересен больше
    Ссылка
    Умник
    Умник, 01.12.2021 11:42
    +1
    Зассали.
    Потому что боятся репутационных потерь.
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    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 01.12.2021 12:06
    0
    Эта премия - анахронизм! Хочет France football красиво тусоваться - это из дело. Пришло время голосовать всем миром с помощью системы блокчейн!
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    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 01.12.2021 12:01 (изменен)
    0
    igogo, 01.12.2021 11:59
    Месси - Золотой мяч Америки,
    а Левандовски - Золотой мяч Европы.
    А ещё ввести мячи Африки, Азии, Австралии и Антарктиды.
    И мяч Украины тоже надо обязательно. И дать Селезневу. Как утешительный приз, раз он никак не может стать лучшим бомбардиром
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    igogo
    online
    igogo, 01.12.2021 11:59
    0
    Месси - Золотой мяч Америки,
    а Левандовски - Золотой мяч Европы.
    А ещё ввести мячи Африки, Азии, Австралии и Антарктиды.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 11:39
    0
    NeRoN69, 01.12.2021 11:36
    Ну а если опять большинство проголосуют за Месси?
    Я приму любой Выбор!
    Но Месси 2020 - это Было бы Эпично и Перебором одновременно
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 11:38
    0
    Подгорает в преддверии Итогов Мяча ФИФА???
    А раньше не могли догадаться??? И дать по годам и одному и другому
    Так проголосуйте по процедуре 2020 год!!!
    Почетные Золотые Мячи давали ж Задним Числом Пеле и Марадоне и другим.
    Но повторяю, Почетный не нужен - Только проголосовать!!!
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 12:34
    -1
    А Левандовски с издёвкой вручили приз то ли 2d Золотой мяч, то ли Золотая основа для пиццы, то ли Дырявое дно (которое пробито) золотого ведра ...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 12:31
    -1
    С 2016 когда ФИФА и Франс Футбол разбежались.
    Итоговые Тройки у них идентичны.
    (исключитение Раз Салаха где-то на 3 поставили вместо Гризмана ) .
    В 2020 Best ФИФА стал Левандовски, а Месси 3е.
    Вот и считайте...
    В январе будет награждение за 2021.
    Ссылка
    jugulator
    online
    jugulator, 01.12.2021 12:05
    -1
    igogo, 01.12.2021 11:59
    Месси - Золотой мяч Америки,
    а Левандовски - Золотой мяч Европы.
    А ещё ввести мячи Африки, Азии, Австралии и Антарктиды.
    И Атлантиды.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 11:55
    -1
    Barsa_che, 01.12.2021 11:43
    За 2020 год мяч заслужил Левандовский. За 2021 год справедливо вручили золотой мяч Месси. Но за 2020 год, могут быть проблемы, так как некоторые чемпионаты, в связи с пандемией, остановили досрочно. Например чемпионат Франции, а там претенденты были Мбаппе и Неймар, они могут быть против. Как то так.
    Они что так сильно феерили.
    Пусть и их голосуют
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    sokolyk
    online
    sokolyk, 01.12.2021 11:54
    -1
    Так ви ж самі і поклали на свої ж традиції. Торік м'яч не вивчався вперше в історії. Що повинні були зробити Неймар і Мбаппе, щоб виграти ЗМ, чого вони не зробили цього року, його не вигравши??? Тобто в будь-якому випадку Левандовський був би першим, тому що за рік нічого не змінилося, а Копи не було у 2020! Може харе грати в тупі відмазки???
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.12.2021 11:41
    -1
    Sport.ua !!! Разъясните нам!
    Говорили,что 180 журналистов.
    Кто-то от Украины голосует?
    Каждый Пятерку выбирает.
    За это 6,4,3,2,1.
    От каждого журналиста 16очков*180=2880 сумма.
    А имеем после голосования 2720.
    Получается 16"170=2720.
    /
    Вопрос куда делись 10 журналистов.
    Умерли от Ковид, не смогли за месяц проголосовать по электронке?
    А может их голоса не "учли" или не пригласили
    Потому что они все поставили Левандовского на 1-е , а Месси на 3-4 места?
    33 очка тогда легко отыгрываются.
    /
    И вообще так просто на голосование не приглашают.
    В России Клещева из Спорт-Экспресс пригласили потому, что он знает французский и пописывает для L’ Еquipe статьи.
    Ссылка
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