Шанс для Левандовски? Роберту все же могут вручить Золотой мяч

Учитывая волну недовольства, которая поднялась после того, как Золотой мяч-2021 получил Лионель Месси, а не Роберт Левандовски, издание France Football подумает над тем, чтобы наградить призом и поляка.
Не исключено, что Левандовски вручат Золотой мяч-2020, который был отменен. В прошлом году из-за коронавируса награду не вручали, а Роберт был одним из фаворитов.
«Такие решения быстро не принимаются. Нужно это обсудить, однако следует сохранять уважение нашим традициям. Золотой мяч вручают по результатам голосования во всем мире», - сказал Паскаль Ферре, редактор France Football.
Левандовски в качестве утешительной награды получил звание лучшего форварда года.
Источник — Sport1
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Если их раздают на лево/на право ия б своему малому взял бы)))
У него звезд больше, чем у Брежнева.
Потому что боятся репутационных потерь.
а Левандовски - Золотой мяч Европы.
А ещё ввести мячи Африки, Азии, Австралии и Антарктиды.
а Левандовски - Золотой мяч Европы.
А ещё ввести мячи Африки, Азии, Австралии и Антарктиды.
Но Месси 2020 - это Было бы Эпично и Перебором одновременно
А раньше не могли догадаться??? И дать по годам и одному и другому
Так проголосуйте по процедуре 2020 год!!!
Почетные Золотые Мячи давали ж Задним Числом Пеле и Марадоне и другим.
Но повторяю, Почетный не нужен - Только проголосовать!!!
Итоговые Тройки у них идентичны.
(исключитение Раз Салаха где-то на 3 поставили вместо Гризмана ) .
В 2020 Best ФИФА стал Левандовски, а Месси 3е.
Вот и считайте...
В январе будет награждение за 2021.
а Левандовски - Золотой мяч Европы.
А ещё ввести мячи Африки, Азии, Австралии и Антарктиды.
Пусть и их голосуют
Говорили,что 180 журналистов.
Кто-то от Украины голосует?
Каждый Пятерку выбирает.
За это 6,4,3,2,1.
От каждого журналиста 16очков*180=2880 сумма.
А имеем после голосования 2720.
Получается 16"170=2720.
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Вопрос куда делись 10 журналистов.
Умерли от Ковид, не смогли за месяц проголосовать по электронке?
А может их голоса не "учли" или не пригласили
Потому что они все поставили Левандовского на 1-е , а Месси на 3-4 места?
33 очка тогда легко отыгрываются.
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И вообще так просто на голосование не приглашают.
В России Клещева из Спорт-Экспресс пригласили потому, что он знает французский и пописывает для L’ Еquipe статьи.
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