Александр СОПКО: «Желал, чтобы Левандовски выиграл Золотой мяч»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал завоевание Лионелем Месси Золотого мяча-2021.
«Я желал, чтобы Левандовски выиграл Золотой мяч. Во-первых, человек с каждым годом растет и прибавляет в мастерстве. Казалось бы, что он уже достиг всего, что можно, но прибавляет еще больше», - сказал Сопко.
Источник — Футбол 1/2/3
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