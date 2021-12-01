Александр СОПКО: «Желал, чтобы Левандовски выиграл Золотой мяч»

Специалист – о победе Лионеля Месси

  • 01.12.2021 09:58
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Александр СОПКО: «Желал, чтобы Левандовски выиграл Золотой мяч»
© Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал завоевание Лионелем Месси Золотого мяча-2021.

«Я желал, чтобы Левандовски выиграл Золотой мяч. Во-первых, человек с каждым годом растет и прибавляет в мастерстве. Казалось бы, что он уже достиг всего, что можно, но прибавляет еще больше», - сказал Сопко.

Источник — Футбол 1/2/3

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