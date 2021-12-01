Александр СОПКО: «Желал, чтобы Левандовски выиграл Золотой мяч»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал завоевание Лионелем Месси Золотого мяча-2021.

«Я желал, чтобы Левандовски выиграл Золотой мяч. Во-первых, человек с каждым годом растет и прибавляет в мастерстве. Казалось бы, что он уже достиг всего, что можно, но прибавляет еще больше», - сказал Сопко.