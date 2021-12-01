Барселона предложила 40 миллионов за таланта Зальцбурга

Карим Адейеми пользуется спросом у топ-клубов

  • 01.12.2021 09:49
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Барселона предложила 40 миллионов за таланта Зальцбурга
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» этой зимой намерена подписать форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб сделал предложение о покупке нападающего за 40 миллионов евро.

Также Адейеми интересен «Баварии», дортмундской «Боруссия» и английским топ-клубам.

19-летний Адейеми в этом сезоне сыграл 15 матчей в чемпионате Австрии, забил 11 мячей и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать Коутиньо «Манчестер Юнайтед».

Источник — AS

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