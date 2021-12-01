Барселона готова отдать Коутиньо Манчестер Юнайтед

Бразильский хавбек вскоре может вернуться в Англию

  • 01.12.2021 07:49
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Барселона готова отдать Коутиньо Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» подписать полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб готов отдать своего футболиста взамен на форвардов МЮ Антони Марсьяля или Эдинсона Кавани.

В этом сезоне 29-летний хавбек провел 10 матчей за «Барселону» и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может подписать «Ньюкасл».

 

Источник — Sport.es

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