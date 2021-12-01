Барселона готова отдать Коутиньо Манчестер Юнайтед

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» подписать полузащитника Филиппе Коутиньо.
Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб готов отдать своего футболиста взамен на форвардов МЮ Антони Марсьяля или Эдинсона Кавани.
В этом сезоне 29-летний хавбек провел 10 матчей за «Барселону» и забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что Коутиньо может подписать «Ньюкасл».
Источник — Sport.es
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