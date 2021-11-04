Барселона готова отдать Коутиньо в Ньюкасл в январе

Каталонская «Барселона» надеется в январе продать 29-летнего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо в английский «Ньюкасл».

Футболист не смог завоевать себе место в стартовом составе «блаугранас». В клубе считают, что он не оправдывает свою высокую зарплату. Поэтому «Барселона» готова предложить игрока «Ньюкаслу», который намерен усилить свой состав.

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Коутиньо составляет €20 миллионов.

С 2013 по 2018 годы Филиппе выступал за английский «Ливерпуль».