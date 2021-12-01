В Роме вспышка коронавируса. Заражены три футболиста

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  • 01.12.2021 08:41
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В Роме вспышка коронавируса. Заражены три футболиста
© 90Min. Феликс Афена-Гьян

Три футболиста «Ромы» сдали положительный тест COVID-19.

Коронавирус подхватил 18-летний форвард Феликс Афена-Гьян, а также полузащитники Бриан Кристанте и Гонсало Вильяр. Все игроки отправлены на самоизоляцию.

Отметим, что до этого положительные тесты на коронавирус сдали игроки «Наполи» Маттео Политано и Диего Демме.

В матче 15-го тура Серии А «Рома» 1 декабря сыграет с «Болоньей». Начало матча в 19:30 по Киеву.

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Источник — Football-Italia

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