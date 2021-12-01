Арсенал ведет переговоры с Кулушевски

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может зимой перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, представители лондонского клуба начали переговоры с агентами шведского хавбека.

«Ювентус» подписал игрока, которым также интересуется другой клуб АПЛ, за 35 миллионов евро у «Аталанты» в 2020 году. Туринский клуб готов продать Деяна, если «канониры» предложат аналогичную сумму.

В этом сезоне Кулушевски сыграл 18 матчей за «Ювентус», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать Донни ван де Бека.